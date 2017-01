FOX 09:35 bis 10:20 Krimiserie Navy CIS Ein guter Patriot USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Special Agent Lara Macy wird tot aufgefunden. Vor Jahren hatte sie in dem Mord an Pedro Hernandez ermittelt und festgestellt, dass Gibbs ihn umgebracht hatte, um den Mord an seiner Frau und seiner Tochter zu rächen. Damals hat Macy ihn laufenlassen. Gibbs ist zutiefst erschüttert über ihren Tod und ermittelt mit Hochdruck. Auch Abby, die den ungelösten Fall Hernandez aus Mexiko mitgebracht hat, entdeckt bei ihren Untersuchungen, dass Gibbs den Dealer erschossen hat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) Cote De Pablo (Ziva David) Pauley Perrette (Abby Sciuto) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Sean Murray (Timothy McGee) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Dennis Smith Drehbuch: Gary Glasberg Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12

