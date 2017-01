FOX 06:35 bis 07:20 Serien The Listener - Hellhörig Haus des Schreckens CDN 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken In ihrem neuesten Fall werden Toby und Michelle mit einem Geisterhaus, einer Gruselfilmproduktion, auf der ein Fluch zu liegen scheint, und mit dem Mord an einem bekannten Schauspieler konfrontiert. Der wurde bei den Dreharbeiten erschossen. Anscheinend hatte jemand die Platzpatronen durch echte Munition ersetzt. Toby und Michelle verdächtigen zunächst die Schauspielerin Nikki Hutton, die die Waffe abgefeuert hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Craig Olejnik (Toby Logan) Lauren Lee Smith (Michelle McCluskey) Ennis Esmer (Osman Bey) Peter Stebbings (Alvin Klein) Lisa Marcos (Charlie Marks) Anthony Lemke (Det. Sgt. Brian Becker) Colm Feore (Ray Mercer) Originaltitel: The Listener Regie: Harvey Crossland Drehbuch: Ken Cuperus Kamera: James Jeffrey Musik: Tom Third