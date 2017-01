FOX 05:00 bis 05:50 Abenteuerserie Da Vinci's Demons In den Fängen des Labyrinths USA, GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Mitglieder des Labyrinths versuchen, Leonardo mit Gewalt zu einem der ihren zu machen. Der junge Gelehrte flüchtet sich in Fantasievorstellungen von einer düsteren Zukunft, in der das Labyrinth das alleinige Sagen hat. Als die schweren Folterungen Leonardos Leben ernsthaft bedrohen, fällt Riario eine Entscheidung, die ihrer beider Zukunft verändern wird... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Riley (Leonardo Da Vinci) Laura Haddock (Lucrezia Donati) Blake Ritson (Girolamo Riario) Gregg Chillin (Zoroaster) Lara Pulver (Clarice Orsini) James Faulkner (Pope Sixtus IV) Elliot Cowan (Lorenzo Medici) Originaltitel: Da Vinci's Demons Regie: Alex Pillai Drehbuch: Will Pascoe Kamera: Damian Bromley Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16

