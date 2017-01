Sky 1 05:15 bis 06:15 Comedyserie Doc Martin Ein bronchopulmonaler Aspergillus GB 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Nachricht von Martins und Louisas Verlobung verbreitet sich Dank Postbote Dave wie ein Lauffeuer. Das Paar findet unterdessen heraus, dass der einzige freie Termin für die Trauung bereits in drei Wochen ist. In seiner Praxis behandelt Martin unterdessen eine Patientin, die ein künstliches Kniegelenk erhalten hat, sich aber weigert, Antibiotika zu schlucken. Dahinter scheint deren dominante Schwester zu stecken, von der in Portwenn beunruhigende Gerüchte die Runde machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Clunes (Dr. Martin Ellingham) Caroline Catz (Louisa Glasson) Ian McNeice (Bert Large) Stephanie Cole (Joan Norton) Katherine Parkinson (Pauline Lamb) John Marquez (PC Joe Penhale) Joseph Morgan (Mick Mabley) Originaltitel: Doc Martin Regie: Ben Bolt Drehbuch: Keith Temple Musik: Colin Towns Altersempfehlung: ab 12

