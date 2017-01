Kinowelt 22:15 bis 23:45 Komödie Walter Bockmayers Geierwally D 1988 Nach einer Vorlage von Wilhelmine von Hillern 16:9 20 40 60 80 100 Merken Weil sie sich weigert, den ihr vom Vater zugeteilten Erbschleicher Vinzenz zu heiraten, flüchtet die junge Geierwally in eine einsame Berghütte. Voller Sehnsucht verzehrt sie sich nach dem feschen Bärenjosef, der jedoch nichts von ihrer Liebe ahnt. Das ganze Dorf verspottet sie. Als es zu Missverständnissen kommt, weil des Bärenjosefs Schwester Afra fälschlicherweise als dessen "Gspusi" angesehen wird, fasst Geierwally einen folgendschweren Entschluss: Sie will den Josef lieber tot, als gar nicht bekommen. In seiner grellen Parodie der klassischen "Geierwally", die bereits die dritte Verfilmung des Romans von Wilhelmine von Hiller ist, lässt Walter Bockmayer jegliche Hemmungen fallen und rechnet gnadenlos mit dem deutschen Heimatfilm ab! Für die Neu-Verfilmung des Stoffs durch Walter Bockmayer und Rolf Bührmann fanden sich anfangs keine Finanziers, sodass sie ihn zuerst als parodistisches Theaterstück seit 1984 auf ihrer eigenen kleinen Kölner Bühne inszenierten. Der Erfolg des Stücks ebnete dann auch den Weg für die filmische Umsetzung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Samy Orfgen (Geierwally) Gottfried Lackmann (Bärenjoseph) Christoph Eichhorn (Vinzenz) Ralph Morgenstern (Tante Luckart) Ortrud Beginnen (Genoveva) Brigitte Janner (Afra) Karl-Heinz von Hassel (Stromminger) Originaltitel: Die Geierwally Regie: Walter Bockmayer Drehbuch: Walter Bockmayer, Bernd Holzmüller Kamera: Wolfgang Simon Musik: Horst Hornung Altersempfehlung: ab 6