Kinowelt 11:50 bis 13:30 Trickfilm Film Noir USA, SRB 2007 16:9 20 40 60 80 100 Merken David Hudson ist also sein Name! Viel mehr hat der smarte Typ nicht über seine Herkunft herausfinden können, seit er in den Hügeln von Hollywood neben einem toten Cop aufgewacht ist - ohne jegliche Erinnerung. Aber eins ist schnell klar - besonders beliebt scheint er nicht zu sein. Offenbar will ihn so ziemlich jeder um die Ecke bringen und selbst die Frauen, die bereitwillig mit ihm schlafen, sind ihm alles andere als wohl gesonnen. Und dann ist da noch dieser Privatdetektiv Sam Ruben, der ihm die ganze Zeit hinterher schnüffelt. Leichen, Drogen und schneller Sex begleiten Davids Suche nach der eigenen Identität. Er ist offensichtlich der "Bad Guy" in diesem Spiel. Oder etwa nicht? Der elegant gezeichnete Großstadtkrimi schwelgt in atmosphärischen Schwarzweißbildern mit akzentuierten Farbeinsätzen und untermalt seine fesselnde Story mit großartigen Jazzklängen. Spannend, brutal und sexy - ein Animationsfilm ausschließlich für Erwachsene! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Film Noir Regie: D. Jud Jones, Risto Topaloski Drehbuch: D. Jud Jones Kamera: Radan Popovic Musik: Mark Keller Altersempfehlung: ab 16