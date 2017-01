Kinowelt 06:55 bis 08:30 Komödie Sieben mal lockt das Weib I, F, USA 1967 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für einen Golden Globe Paris, die Stadt der Liebe. Sieben Episoden aus dem Leben von sieben Pariser Frauen: z. B. eine vornehme Dame, eine Prostituierte, eine Witwe, eine Ehebrecherin oder eine Hausfrau. Alle sind "verrückt aus Liebe" und durchleben mit den Herren an ihrer Seite sämtliche Höhen und Tiefen aufregender Liebesaffären. Sieben junge Frauen - alle dargestellt von der bezaubernden Shirley MacLaine - stehen im Mittelpunkt dieser famosen Geschichten über Zärtlichkeit, Verlangen und Verlust. Siebenmal werden starke Männer schwach, denn siebenmal lockt das Weib. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shirley MacLaine (Paulette / Maria Teresa / Linda / Edith / Eve Minou / Marie) Alan Arkin (Fred) Michael Caine (Detektiv) Rossano Brazzi (Giorgio) Peter Sellers (Jean) Vittorio Gassman (Cenci) Lex Barker (Rik) Originaltitel: Woman Times Seven Regie: Vittorio De Sica Drehbuch: Cesare Zavattini Kamera: Christian Matras Musik: Riz Ortolani Altersempfehlung: ab 12