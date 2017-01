Kinowelt 05:35 bis 06:55 Komödie You Instead GB 2011 16:9 20 40 60 80 100 Merken Strömender Regen, reichlich Alkohol, Stagediving und 100.000 Musikfans in Hochstimmung: Das ist das Festival "T in the Park" in Schottland. Hier geraten Adam, der Sänger der kalifornischen Elektropopgruppe The Make, und Morello, die in der Punkband The Dirty Pinks spielt, kurz vor Morellos Auftritt im Backstage-Bereich aneinander. Doch dann unterbricht ein offenbar verwirrter Konzertbesucher das Handgemenge, der von der einenden Kraft der Musik predigt und die Streithähne versöhnen will. Als diese sich weigern, greift er zu einem drastischen Mittel: Damit die beiden Künstler lernen, sich miteinander zu arrangieren, kettet der Fremde sie mit Handschellen aneinander. Alle Versuche, an den Schlüssel zu kommen, scheitern. Auch das Werkzeug verschiedener Bühnenarbeiter kapituliert vor den Handschellen. Und so muss Morello nicht nur den größten Gig ihrer Karriere mit einem Boy-Band-Weichei an ihrer Seite absolvieren, sondern auch den gesamten Abend mit ihm verbringen. Dabei erkennen die beiden Streithähne, dass sie tatsächlich mehr verbindet als nur Handschellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rebecca Benson (Lucie) Luke Treadaway (Adam) Mat Baynton (Tyko) Natalia Tena (Morello) Kari Corbett (Kirsty) Clare Kelly (Justine) Cora Bissett (J.J.) Originaltitel: You Instead Regie: David Mackenzie Drehbuch: Thomas Leveritt Kamera: Giles Nuttgens Musik: Brian McAlpine Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 530 Min. Untraceable

Thriller

RTL II 04:05 bis 06:10

Seit 105 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 04:30 bis 08:30

Seit 80 Min. In Plain Sight

Krimiserie

kabel eins 04:40 bis 06:15

Seit 70 Min.