Discovery Channel 05:10 bis 05:55 Dokusoap Offroad Survivors Verloren in der grünen Hölle GB 2012 Stereo 16:9 Merken Der undurchdringliche chilenische Regenwald treibt Gary und Bill an ihre Grenzen. Im knietiefen morastigen Boden ist das Duo mit ihrem Geländewagen kaum einen Meter vorwärts gekommen, doch aufgeben werden die Offroad-Helden auf keinen Fall. Zumindest in diesem Punkt sind sich die beiden Querköpfe einig. Obwohl sie von den Moskitos fast aufgefressen wurden und vom Dauerregen schon völlig durchgeweicht sind, wollen sich die Abenteurer auch am nächsten Tag weiter durchs Unterholz in Richtung Zivilisation kämpfen. Doch vorher gibt es am Lagerfeuer einen heißen Tee zur Stärkung. Und der ist bitternötig, denn im Dschungel ist es nicht nur feucht, sondern auch eiskalt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Offroad Survivors

