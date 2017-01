National Geographic 05:15 bis 06:00 Dokumentation Battleground Brothers - Einsatz in der Hölle Auf der Heimfahrt USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Auf ihrer letzten Mission vor ihrer geplanten Rückreise in die Heimat sollen die Männer der Golf-Kompanie ein Drogenlabor hochnehmen. Dabei geraten sie in eine schreckliche Situation: Während eines heftigen Angriffs der Taliban werden sie getrennt. Captain Middendorfs Headquarter ist auch nicht verschont geblieben, und er muss alle Ressourcen aufbieten, um seine Männer zu unterstützen. Er hat nicht vor, auch nur einen Mann zu verlieren, aber die Zeit läuft ihm davon. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Battleground Brothers (AKA Turf Wars)

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 531 Min. Untraceable

Thriller

RTL II 04:05 bis 06:10

Seit 106 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 04:30 bis 08:30

Seit 81 Min. In Plain Sight

Krimiserie

kabel eins 04:40 bis 06:15

Seit 71 Min.