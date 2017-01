Troi (Marina Sirtis) wird auf einer Konferenz von Romulanern entführt und befindet sich an Bord eines ihrer Schiffe. Sie wird gezwungen, eine Bewegung, die im Untergrund von Romulus agiert, zu unterstützen. Besonders Toreth (Carolyn Seymour), die Kommandantin des Schiffes, bereitet Troi Probleme und weist sie an, den Kaleb-Sektor anzusteuern. Dort soll es zu einem Treffen mit einem corvellanischen Schiff kommen. Derweil hat aber auch die Enterprise Kurs auf den Sektor genommen, um Troi zu befreien. In Google-Kalender eintragen