AXN 22:25 bis 00:15 Actionfilm The Foreigner - Black Dawn USA 2005 Jonathan Colt befreit einen gefährlichen Waffenhändler aus dem Gefängnis. Offensichtlich hat der Ex-CIA-Agent die Seiten gewechselt und spielt jetzt für die bösen Jungs. Sein Auftraggeber verkauft einer Terrorgruppe den Bauplan für eine Atombombe. Colts ehemalige CIA-Partnerin Amanda Stewart observiert die Gruppierung schon seit längerem und platzt mitten in die Verhandlung. Es kommt zu einer Schießerei in der Colt zusammen mit Amanda noch rechtzeitig fliehen kann. Fortan haben sie nur noch ein gemeinsames Ziel: Die Zündung der Atombombe um jeden Preis zu verhindern! Bildergalerie Schauspieler: Steven Seagal (Jonathan Cold) Tamara Davies (Agent Amanda Stuart) Timothy Carhart (Greer) John Pyper-Ferguson (James Donovan) Julian Stone (Michael Donovan) Nicholas Davidoff (Nicholi) Roman Varshavsky (Fedor) Originaltitel: Black Dawn Regie: Alexander Gruszynski Drehbuch: Martin Wheeler Kamera: Bruce McCleery Musik: David Wurst, Eric Wurst Altersempfehlung: ab 18