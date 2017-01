ATV 2 22:00 bis 22:55 Actionserie Arrow Die Kunst des Krieges USA 2013 2017-01-08 02:30 Stereo Merken Diggles Ex-Frau Lyla Michaels ist in Moskau verschwunden, als sie einer Spur zu Diggles Erzfeind Deadshot folgte. Um Lyla zu retten, machen sich Diggle, Oliver und Felicity sofort auf den Weg nach Russland. Da Oliver den Trip zur Tarnung als Geschäftsreise ausgibt, schließt sich ihnen aber auch seine Geschäftspartnerin Isabel an. Als sich herausstellt, dass Lyla in einem berüchtigten Straflager festgehalten wird, lässt sich Diggle verhaften, um zu ihr zu gelangen. Statt auf Lyla trifft er dort jedoch auf Deadshot, der ihn vor eine heikle Wahl stellt: Er verspricht Diggle zu Lyla zu bringen wenn Diggle ihm im Gegenzug zur Freiheit verhilft. Doch Diggle zögert, sich auf einen Deal mit dem Mörder seines Bruders einzulassen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen / Arrow) Katie Cassidy (Laurel Lance) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen) Emily Bett Rickards (Felicity Smoak) Colton Haynes (Roy Harper) Manu Bennett (Slade Wilson) Originaltitel: Arrow Regie: Guy Norman Bee Drehbuch: Beth Schwartz, Ben Sokolowski Kamera: Gordon Verheul, Glen Winter Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12