ATV 2 20:15 bis 21:05 Krimiserie Gotham Lovecraft USA 2014 2017-01-08 00:45 Stereo Nach einer Attacke auf das Anwesen der Waynes muss Bruce gemeinsam mit Selina Kyle in das Stadtinnere von Gotham flüchten. Während Alfred und Harvey ihnen folgen, sucht Gordon Dick Lovecraft auf, welchen er verdächtigt es auf Selina abgesehen zu haben. Doch dieser behauptet, dass die wahren Drahtzieher des Anschlags auch hinter ihm her sind. Gordon wird bei der Jagd nach den Tätern von diesen überwältigt und seiner Dienstwaffe entmachtet, die in Folge bei der Ermordung eines wichtigen Zeugen verwendet wird. Der Detective wird daraufhin als Sicherheitsbeamter nach Arkham versetzt?. Schauspieler: Ben McKenzie (James Gordon) Donal Logue (Harvey Bullock) David Mazouz (Bruce Wayne) Jada Pinkett Smith (Fish Mooney) Zabryna Guevara (Sarah Essen) Robin Lord Taylor (Oswald Cobblepot) Erin Richards (Barbara Kean) Originaltitel: Gotham Regie: Guy Ferland Drehbuch: Bruno Heller, Rebecca Dameron Kamera: Christopher Norr Musik: Graeme Revell, David E. Russo Altersempfehlung: ab 16