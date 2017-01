ATV 20:15 bis 23:05 Drama The Place Beyond the Pines USA 2012 Nach einer Vorlage von Derek Cianfrance, Ben Coccio 2017-01-08 00:45 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der Draufgänger Luke Glanton ist Motorrad-Stuntman und zieht von einem Jahrmarkt zum nächsten quer durchs Land. Sein Leben ändert sich jedoch schlagartig, als er auf die Kellnerin Romina trifft: Vor einiger Zeit hatte er mit ihr einen One-Night-Stand und nun erfährt er, dass er Vater eines einjährigen Sohnes ist. Luke will seine Familie finanziell unterstützen, aber nicht auf legale Weise: Gemeinsam mit dem zwielichtigen Automechaniker Robin raubt er Banken aus. Das ruft bald den ehrgeizigen Kleinstadtpolizisten Avery Cross auf den Plan: Eine Verhaftung der Bankräuber würde einen erheblichen Sprung für die Karriereleiter bedeuten. Avery ist Luke ganz dicht auf den Fersen und als die beiden aufeinandertreffen, spitzt sich die Situation zu und eine Eskalation scheint unausweichlich ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Gosling (Luke) Bradley Cooper (Avery) Eva Mendes (Romina) Ray Liotta (Deluca) Rose Byrne (Jennifer) Mahershala Ali (Kofi) Bruce Greenwood (Bill Killcullen) Originaltitel: The Place Beyond the Pines Regie: Derek Cianfrance Drehbuch: Derek Cianfrance, Ben Coccio, Darius Marder Kamera: Sean Bobbitt Musik: Mike Patton Altersempfehlung: ab 12