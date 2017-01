TV5 06:26 bis 06:53 Sonstiges Wari 2016, année de transition en Afrique ? Merken L'année 2016 a vu soulever des questionnements autour des politiques monétaires, après que plusieurs pays ont vu la valeur de leur monnaie se déprécier. Les industries locales ont fait l'objet d'une meilleure attention, après des décennies d'exportation des ressources naturelles et d'importation de produits transformés. Pour faire face aux changements climatiques, les programmes de sécurité alimentaire ont été renforcés afin d'aider les 240 millions d'Africains souffrant de la faim. Enfin, l'année 2016 aura été la plus meurtrière pour les migrants avec près de 7200 morts ou disparus, incitant les gouvernements à se concentrer sur la création d'opportunités dans les pays de départ. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wari