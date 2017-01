SWR 2 06:03 bis 06:58 Sonstiges Musik am Morgen Merken <bk>John Adams: "Short ride in a fast machine", Bearbeitung (Orkest de Volharding, Leitung: Jussi Jaatinen)<ek><bk>Johann Nepomuk Hummel: "Oberons Zauberhorn", Fantasie op. 116 (Alexander Krichel, Klavier; Polnische Kammerphilharmonie Sopot, Leitung: Wojciech Rajski)<ek><bk>Jean Françaix: Mouvement de Valse aus dem Oktett für Klarinette, Horn, Fagott, 2 Violinen, Viola, Violoncello und Kontrabass (Charis-Ensemble)<ek><bk>Aaron Copland: "Buckaroo holiday" aus "Rodeo" (New Yorker Philharmoniker, Leitung: Leonard Bernstein)<ek><bk>Franz Liszt: Tarantella aus "Venezia e Napoli" (Anna Scheps, Klavier)<ek><bk>Felix Mendelssohn: 2. Satz aus der Sinfonie Nr. 3 a-Moll op. 56 (Orchestra of the Eighteenth Century, Leitung: Frans Brüggen)<ek> In Google-Kalender eintragen