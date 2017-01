hr2 06:05 bis 07:30 Sonstiges Geistliche Musik Glocken der evang. Kirche in Ober-Beerbach, Kreis Darmstadt-Dieburg Merken <bk>J.S. Bach: Präludium G-Dur BWV 568 (Jörg Strodthoff, Orgel)<ek><bk>Durante: Pastorale "Cito Pastores" (Monica Piccinini, Sopran; Ursula Kühne, Alt; Alberto ter Doest, Tenor; Thilo Dahlmann, Bass; Kölner Akademie, Leitung: Michael Alexander Willens)<ek><bk>Krebs: Choralbearbeitung "Wie schön leuchtet der Morgenstern" (Annette Unternährer-Gfeller, Orgel)<ek><bk>Händel: 7. Chandos-Anthem "My song shall be alway" (Emma Kirkby, Sopran; Iestyn Davies, Altus; James Gilchrist, Tenor; Neal Davies, Bass; The Choir of Trinity College Cambridge; Academy of Ancient Music, Leitung: Stephen Layton)<ek><bk>Franck: Pastorale E-Dur op. 19 (Heribert Klein, Orgel)<ek><bk>J.S. Bach: Kantate BWV 65 "Sie werden aus Saba alle kommen" (James Gilchrist, Tenor; Peter Kooij, Bass; Bach-Collegium Japan, Leitung: Masaaki Suzuki) In Google-Kalender eintragen