NDR Info 22:30 bis 23:00 Sonstiges Jazz NDR Bigband Two Sides of a Tenor: Guy Lafitte, Christof Lauer und die NDR Bigband Merken "A very fine player" trifft auf Guy Lafitte wie gemacht zu. Der Saxofonist gehörte zu Frankreichs herausragenden Jazzmusikern und wirkte als solcher auch bei Produktionen der NDR Bigband mit. Guy Lafittes elegantes Spiel und sein schwerer, buttriger Ton haben das Zeug zum Klassiker und sein Sound erinnerte an Coleman Hawkins. Gemeinsam mit Christof Lauer hat er in der NDR Bigband die "Two Sides of a Tenor" vorgestellt: So gibt Christof Lauer unter anderem in "In a Sentimental Mood" den rauhen Counterpart zu Lafittes elegant-relaxtem Stil. In Google-Kalender eintragen Moderation: Henry Altmann