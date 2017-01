NDR Info 06:30 bis 07:00 Sonstiges Die Reportage Vom Millionengrab zum Wahrzeichen. Wie die Hamburger die Elbphilharmonie sehen 2017-01-08 17:30 Merken Mit dem wie eine Welle geschwungenen Dach und der prächtigen Glasfassade tut sie so, als sei nie etwas gewesen. Doch die Elbphilharmonie war für Hamburg lange wie ein Klotz am Bein, ein Synonym für Versagen und ein Makel. Als die Arbeiten mehr als ein Jahr ruhten und das Projekt immer mehr Geld verschlang, sprachen Hamburger von ihr nur mit einer wegwerfenden Handbewegung. Doch jetzt sind die Zeiten vergessen, als manche rieten, die Baustellenruine einfach als Mahnmal stehen zu lassen. Kurz vor der Eröffnung des spektakulären Konzerthauses haben sich viele Hamburger neu in die Elbphilharmonie verliebt. Sie stehen stundenlang für Konzertkarten an, Touristen knipsen aus allen Perspektiven Fotos, und die Musiker des NDR Elbphilharmonie Orchesters haben bei den ersten Geheimproben Freudentränen in den Augen. Einige Kulturschaffende fürchten allerdings, dass sie künftig im Schatten des neuen Wahrzeichens eher darben werden. Thomas Jähn und Daniel Kaiser berichten, wie die Menschen der Stadt auf das neue Wahrzeichen blicken. In Google-Kalender eintragen