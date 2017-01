DR Kultur 22:00 bis 22:30 Sonstiges Musikfeuilleton Glimmerglass. Ein amerikanischer Opernsommer mitten im "Lederstrumpf"-Land Merken Das Glimmerglass-Festival ist das älteste und angesehenste Opernfestival in den USA, das Opernhaus, ursprünglich eine Truthahnfarm am Otsega-See, eines der wichtigsten Laboratorien für Opernproduktionen und Sängernachwuchs in den USA. Die Glimmerglassdramaturgie ist seit den 80er-Jahren gleich geblieben: Vier sehr unterschiedliche Neuproduktionen, bei denen eine zeitgenössische amerikanische Oper, ein Musical, aber auch eine Opernrarität nicht fehlen dürfen. Für den europäischen Opernbesucher wird dabei deutlich, wie weit sich die amerikanische Opernszene von der europäischen emanzipiert hat. In Google-Kalender eintragen