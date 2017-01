Super RTL 20:15 bis 22:20 Drama Mein Freund, der Delfin USA 2011 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der elfjährige Sawyer ist ein Außenseiter, der den Verlust seines Vaters nicht verwunden hat. Er hat keine Freunde und bastelt in seiner Freizeit lieber allein an seinem Spielzeug herum. Eines Tages findet er am Strand einen weiblichen Delfin, der versehentlich in ein Fischernetz geraten war und sich nicht aus eigener Kraft befreien kann. Als das Rettungsteam eintrifft, ist auch das Mädchen Hazel dabei, das sofort eine Schwäche für Sawyer entwickelt. Am Abend verschafft sich Sawyer heimlich Zutritt zur Auffangstation für gestrandete Meeresbewohner, um nach dem Delfin zu schauen. Er trifft auf Hazel, die jedoch schlechte Nachrichten für Sawyer hat: Die Schwanzflosse des Delfinweibchens, das sie Winter getauft hat, wird absterben. Doch als Sawyer seinen Cousin, einen im Krieg verwundeten Soldaten, im Veteranenhospital besucht, hat er eine Idee... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Harry Connick jr. (Dr. Clay Haskett) Ashley Judd (Lorraine Nelson) Nathan Gamble (Sawyer Nelson) Morgan Freeman (Dr. Cameron McCarthy) Kris Kristofferson (Reed Haskett) Cozi Zuehlsdorff (Hazel Haskett) Austin Stowell (Kyle Connellan) Originaltitel: Dolphin Tale Regie: Charles Martin Smith Drehbuch: Karen Janszen, Noam Dromi Kamera: Karl-Walter Lindenlaub Musik: Mark Isham