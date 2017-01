Deutschlandfunk 06:10 bis 07:00 Sonstiges Geistliche Musik Merken <bk>Giovanni Battista Tibaldi: Sonata da chiesa für 2 Soloinstrumente und Basso cont. d-Moll op. 2 Nr. 3 (Parnassi musici) <ek><bk>Georg Philipp Telemann: Kantate "Am Sonntag nach dem Neuen Jahr" für Sopran, Oboe und Basso continuo (Ingrid Schmithüsen, Sopran; Il Concertino Köln) <ek><bk>César Franck: Choral für Orgel Nr. 2 h-Moll (Daniel Roth, Orgel) <ek><bk>Johann Sebastian Bach: "Schau, lieber Gott, wie meine Feind". Kantate am Sonntag nach Neujahr BWV 153 (Robin Blaze, Countertenor; Gerd Türk, Tenor; Peter Kooij, Bass; Bach-Collegium Japan, Leitung: Masaaki Suzuki) In Google-Kalender eintragen