Sat.1 16:05 bis 17:50 Trickfilm Home - Ein smektakulärer Trip USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bastian Pastewka leiht einem schusseligen Alien seine Stimme: Oh gehört zum Volk der Boovs, die ständig vor den Gorgs flüchten. Als neue Heimat hat Captain Smek die Erde ausgesucht, die von den Menschen befreit und mit Boovs bevölkert wird. Doch Oh macht einen schweren Fehler und bringt alle Boovs in Gefahr. Zufällig trifft er das Menschen-Mädchen Tip, das seine Mutter sucht und Boovs nicht leiden kann. Doch die beiden haben keine Wahl - sie müssen zusammenarbeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Bastian Pastewka (Oh, ein Boov) Maja Maneiro (Tip, ein Teenagermädchen) Uwe Ochsenknecht (Captain Smek, der Anführer der Boov) Originaltitel: Home Regie: Tim Johnson Drehbuch: Tom J. Astle, Matt Ember Musik: Lorne Balfe, Stargate