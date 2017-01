RTL 23:15 bis 01:05 Komödie Sex Tape USA 2014 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Unverschämt witzige, turbulente Beziehungskomödie von Jake Kasdan ('Bad Teacher'). Die Comedy-Profis Cameron Diaz und Jason Segel wollten eigentlich ihr Liebesleben in Schwung bringen - jetzt müssen sie den verschenkten Tablets nachjagen, bevor deren Besitzer auf ihr intimes Video in der Cloud stoßen. Eine atemberaubend komische Mission, die den beiden bald pointenreich über den Kopf wächst. Annie und Jay sind zehn Jahre verheiratet. Um ihr Liebesleben wieder in Schwung zu bringen, drehen sie ein Sex-Video von sich - und das mit vollem Erfolg! Statt den Clip zu löschen, gelangt dieser aber irrtümlich in die Cloud. Alle, denen die beiden zu Weihnachten einen Tablet-PC geschenkt haben, können es sich nun herunterladen. Annie und Jay müssen die Tablets zurückholen, bevor Freunde, Verwandte und Kollegen einen zu tiefen Einblick in ihr Intimleben bekommen. Ein turbulenter Wettlauf mit der Zeit beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cameron Diaz (Annie) Jason Segel (Jay) Rob Corddry (Robby) Ellie Kemper (Tess) Rob Lowe (Hank) Nat Faxon (Max) Nancy Lenehan (Linda) Originaltitel: Sex Tape Regie: Jake Kasdan Drehbuch: Kate Angelo, Jason Segel, Nicholas Stoller Kamera: Tim Suhrstedt Musik: Michael Andrews Altersempfehlung: ab 12