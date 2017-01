ORF 2 23:25 bis 00:55 Drama Der stille Berg A, I, USA 2014 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der 20jährige Südtiroler Andreas Gruber entdeckt auf der Hochzeit seiner Schwester zum ersten Mal das andere Geschlecht: die 17jährige Italienerin Francesca Calzolari. Doch die junge Liebe bekommt nicht viel Zeit, denn am nächsten Tag muss Andreas an die Front. Italien hat Österreich den Krieg erklärt. Der erste Weltkrieg überrollt Tirol und verwandelt die Dolomiten in einen der bizarrsten Kriegsschauplätze der Geschichte. Der Krieg in den Bergen zerreißt Familien, trennt Nachbarn und entzweit Liebende. Er wirft die Menschen auf sich selbst zurück - daheim in den Dörfern und an der Front im Gebirge, wo bald die Natur zum ärgsten Feind wird. Aber auch wer das Glück hat zu überleben, wird nie wieder derselbe sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Moseley (Andreas Gruber) Eugenia Costantini (Francesca Calzolari) Claudia Cardinale (Nuria Calzolari) Werner Daehn (Sven Kornatz) Corrado Invernizzi (Nicola Quinziato) Michael Cadeddu (Bepi Moiola) Fritz Karl (Fritz Weinberger) Originaltitel: The Silent Mountain Regie: Ernst Gossner Drehbuch: Clemens Aufderklamm Kamera: Daniela Knapp Musik: Gregor Narholz