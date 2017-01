Schweiz 1 21:40 bis 22:05 Reportage Reporter Der Schamane von Arosa - Renato Simonellis Suche nach sich selbst CH 2017 2017-01-08 04:10 Stereo HDTV Merken Früher wollte Renato Simonelli vor allem eins: Geld verdienen. Heute lebt er in Kolumbien und will da, wie er sagt, den Menschen unter anderem mit Ayahuasca, einem hoch halluzinogenen Lianen-Trunk, helfen. In der Schweiz ist Ayahuasca eine illegale Droge, in Kolumbien ist sie erlaubt. Sie gilt als Medizin mit jahrtausendealter Tradition. Die Schamanen sagen, damit könne man eine geistige Wiedergeburt erleben. Immer wieder liest man aber auch von Horrortrips. Reporter Samuel Bürgler besucht Simonelli im Süden Kolumbiens und nimmt an seinem aussergewöhnlichen Leben teil. Er geht der Frage nach, wie man Schamane wird. Und ob ein Schweizer Geschäftsmann seinem Leben, in dem Drogen, Reichtum und Ruhm eine grosse Rolle spielten, den Rücken kehren kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Reporter