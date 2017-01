TNT-Serie 22:35 bis 23:25 Fantasyserie Salem Der Dämonen-Dolch USA 2016 16:9 Merken Zu Beginn der dritten Staffel bringen die Hexen Satan auf die Erde und machen Salem zu seiner Hauptstadt. Doch statt die Neue Welt von den mordlüsternen Puritanern zu befreien, verfolgt dieser eigene Pläne. Er will Sklaverei und Tod über die Menschheit bringen, bis diese sich selbst vernichtet. Nur eine Frau könnte ihn aufhalten, seine Mutter Mary Sibley. Doch die mächtige Hexe ist tot - oder? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janet Montgomery (Mary Sibley) Joe Brooks Jr. (The Kid) Jeremy Crutchley (Hathorne) Rebecca Gamble (Refugee) Perry Hinson (Townsperson) Clint James (Isaac's Man) Harlon Miller (Orange Seller) Originaltitel: Salem Regie: Nick Copus Kamera: Mark Vargo