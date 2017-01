ProSieben 06:25 bis 06:55 Kinderserie The Muppets Zeigt her eure Schwänzchen! USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Miss Piggy ist zu einer Filmpremiere eingeladen. Sie liefert einen glamourösen Auftritt auf dem roten Teppich ab, doch dann geschieht ihr ein peinliches Missgeschick - ihr Ringelschwanz ist zu sehen. Daraufhin bekommt sie Ärger mit dem Sender ... Unterdessen vermisst Gonzo seine Freundin Camilla. Um nicht alleine zu sein, zieht er bei Pepe und Rizzo ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: June Diane Raphael (Lucy Royce) Joan Jett (Joan Jett) Ian Ziering (Ian Ziering) David Rudman (Janice/Scooter) Matt Vogel (Floyd Pepper) Steve Whitmire (Kermit the Frog/Rizzo the Rat) Bill Barretta (Pepe the King Prawn/Dr. Teeth/Rowlf) Originaltitel: The Muppets Regie: Randall Einhorn Drehbuch: Nell Scovell, Steve Rudnick Kamera: Craig Kief Altersempfehlung: ab 6