TLC 22:00 bis 23:00 Dokusoap Unsere kleine Großfamilie Alex' OP USA 2015 Da die Johnstons kleinwüchsig sind und verschiedene gesundheitliche Probleme haben, sind sie an Klinikaufenthalte gewöhnt. Doch seit die Atmung von Sohn Alex aussetzte, als er während seines letzten MRT-Scans unter Narkose war, ist die Familie nervös, was seine Mandel-OP betrifft. Außerdem müssen Trent und Amber ein drittes Auto kaufen, da ihre älteren Kids bald den Führerschein machen. Jonah sieht sich bereits am Steuer seines Traumwagens, doch seine Eltern haben andere Pläne. Und auch in Sachen Hausausstattung gibt es Neuerungen: eine Kindertoilette fürs Bad, damit alle mit den Füßen auf den Boden kommen. Originaltitel: 7 Little Johnstons