TLC 06:15 bis 06:40 Dokusoap Cake Boss: Buddys Tortenwelt Eine Torte für Betty White USA 2012 Jetzt wird's ernst. Der "Cake Boss" soll für Schauspielerin und Comedian Betty White eine ganz besondere Torte zaubern. Er hat dazu sage und schreibe 24 Stunden Zeit. Eigentlich ist das eine tolle Gelegenheit für Buddy, seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Doch gelingt es ihm, an nur einem Tag eine lebensgroße Betty-White-Kopie in Kuchenform zu schaffen? Dazu kommt, dass Buddy mit seinen Gedanken eigentlich ganz woanders ist, denn heute tagt der Familienrat wegen Mutter Valastros ALS-Diagnose. Schauspieler: Frankie Amato Jr. (Himself - Lil Frankie) Elizabeth White (Herself) Originaltitel: Cake Boss Musik: David Vanacore