RTL Plus 20:15 bis 21:00 Actionserie Medicopter 117 - Jedes Leben zählt Blinder Alarm A, D 1999 Stereo Actionserie Ein Mädchen verunglückt mit dem Motorrad und wird schwer verletzt. Ihr Feund nimmt ihr den Helm ab, was alles noch schlimmer macht. Pilot Thomas bangt um seine Frau: Auch sie ist verunglückt. Das Rettungsteam kommt zu spät zur Unfallstelle, da falsche Notrufe das Team ständig aufhalten. Schauspieler: Rainer Grenkowitz (Dr. Michael Lüdwitz) Manfred Stücklschwaiger (Thomas Wächter) Serge Falck (Peter Berger) Anja Freese (Dr. Gabriele Kollmann) Sabine Petzl (Biggi Schwerin) Wolfgang Krewe (Ralf Staller) Axel Pape (Frank Ebelsieder) Originaltitel: Medicopter 117 - Jedes Leben zählt! Regie: Thomas Nikel Drehbuch: Peter Mazzuchelli Kamera: Peter Rohe Musik: Sylvester Levay