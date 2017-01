ZDF 20:15 bis 21:45 Liebesfilm Rosamunde Pilcher: Wie von einem anderen Stern D 2016 Nach der Kurzgeschichte "A Fork in the Road" Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Beschauliches, treffend besetztes Wohlfühl-Movie nach einer Kurzgeschichte von Rosamunde Pilcher: Als Witwer mit drei Kindern fühlt sich Astrophysiker Benjamin Wilson vom Alltag überfordert. Zwar unterstützt ihn seine Schwägerin Ellen, doch ein Kindermädchen muss her. Da purzelt ihm die lebensfrohe Natalie förmlich vor die Füße ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Liza Tzschirner (Natalie) Daniel Aichinger (Benjamin) Saskia Valencia (Ellen) Francis Fulton-Smith (Paul) Béla Gabor Lenz (John) Elena Bin (Gwen) Leo Bilicky (Max) Originaltitel: Rosamunde Pilcher: Wie von einem anderen Stern Regie: Marco Serafini Drehbuch: Nikola Bock, Astrid Ruppert Kamera: Sebastian Wiegärtner Musik: Patrick M. Schmitz