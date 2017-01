ZDF 06:25 bis 06:40 Trickserie Die Biene Maja Der rote Rosso und seine Bande D, F 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Bei den Ameisen herrscht große Aufregung. Der gefürchtete rote Rosso will mit seiner Bande von Räuberameisen den Ameisenhügel überfallen. Die Oberameise Paul plant - mit einer Spur von frischen Früchten - die Räuberameisen vom Ameisenhügel wegzulocken. Aber die Früchte sind verdorben und Paul weiß, dass keine Ameise einer Spur von stinkenden Früchten folgt. Maja bietet Paul ihre Hilfe an und führt eine Gruppe Ameisen zu einer Stelle, an der es frische Beeren gibt. Da taucht Rosso und seine Bande auf. Wie können Maja und ihre Ameisenfreunde mit den vielen frischen Früchten entkommen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Biene Maja Regie: Daniel Duda Drehbuch: Delpine Maury, Theo de Marcousin, Waldemar Bonsels Musik: Fabrice Aboulker