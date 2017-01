Tele 5 22:19 bis 00:14 SciFi-Film Deep Star Six USA 1989 Nach einer Vorlage von Lewis Abernathy Stereo 20 40 60 80 100 Merken Die Mannschaft der Unterwasserstation "Deepstar Six" führt bei Sprengungsarbeiten versehentlich eine Katastrophe herbei: Durch den Druck der Explosion bricht der Meeresboden weiträumig in eine unterirdische Höhle ein. Dabei wird ein riesiges Monster befreit, das die leckgeschlagene Station angreift. Alle Versuche, das Ungeheuer zu töten schlagen fehl und kosten die Mitglieder des Teams der Reihe nach das Leben. Als nur noch die Wissenschaftlerin Joyce und der Techniker McBride übrig sind, versuchen sie, mit einer Rettungsinsel an die Wasseroberfläche zu steigen. Das Untier folgt ihnen auch dorthin, doch McBride gelingt es in letzter Sekunde, es in die Luft zu sprengen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Taurean Blacque (Laidlaw) Nancy Everhard (Joyce Collins) Greg Evigan (McBride) Miguel Ferrer (Snyder) Matt McCoy (Richardson) Nia Peeples (Scarpelli) Cindy Pickett (Dr. Diane Norris) Originaltitel: DeepStar Six Regie: Sean S. Cunningham Drehbuch: Lewis Abernathy, Geof Miller Kamera: Mac Ahlberg Musik: Harry Manfredini Altersempfehlung: ab 16