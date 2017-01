WDR 20:15 bis 21:45 Reise Wunderschön! Winterreise durch NRW / Spaß im Schnee / Wellness im Kurbad / Lichtzauber im Museum / Der hellste Punkt in NRW D 2015 2017-01-14 04:20 Stereo Untertitel HDTV Merken Stefan Pinnow und Wetter-Experte Sven Plöger machen sich auf eine Reise durch das winterliche NRW, immer auf die Suche nach dem Licht, dem Hellen, dem Leuchtenden. Am Niederrhein beobachten sie Wildgänse und im Planetarium in Münster den hellsten Stern am Winterhimmel. Sie bewundern Lichtzauber im Museum in Unna und im Landschaftspark Nord in Duisburg, testen Bleigießen im Stahlwerk und wärmen sich mit ostwestfälischen Spezialitäten. Sie kuren im adeligen Bad Driburg und stellen die schönsten Saunaparks und Wellnesshotels in NRW vor. Spaß im Schnee und viel frische Luft bekommen sie im Sauerland und in der Eifel. Und am Drachenfels erleben sie einen Sonnenuntergang. Spaß im Schnee Das Skikarussell Winterberg ist das größte zusammenhängende Skigebiet nördlich der Alpen. Fast 20 Kilometer Pisten gibt es im Sauerland. Eine sportliche Alternative ist das Wandern - auch im Schnee. Stefan Pinnow trifft zwei Wander-Profis auf dem Weg zum Alpenhaus. Wellness im Kurbad Bad Driburg ist ein besonderer Kurort: Seit über 225 Jahren sind das Bad und die Quellen in Privatbesitz. Stefan Pinnow probiert das gesunde Driburger Mineralwasser der gräflichen Familie von Oeynhausen-Sierstorpff und testet traditionelle und moderne Anwendungen. Lichtzauber im Museum Licht, zehn Meter unter der Erde, verspricht das "Zentrum für Internationale Lichtkunst Unna". In den Gewölben einer ehemaligen Brauerei findet sich ein Labyrinth aus leuchtenden Kellern und dunklen Tunneln, bestückt mit farbigen, blinkenden Kunstwerken. Stefan Pinnow taucht ab ins Licht. Der hellste Punkt in NRW Auf der Suche nach der Wintersonne finden Stefan Pinnow und Sven Plöger die hellsten Winterorte in NRW: den Drachenfels und die Gemeinde Hellenthal in der Eifel. Hier ist es pro Tag bis zu fünf Minuten länger hell als im Norden des Landes - und es gibt fantastische Sonnenuntergänge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wunderschön!