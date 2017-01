tagesschau24 22:15 bis 22:30 Dokumentation Schätze der Welt - Erbe der Menschheit Heilige Berge - Die Sacri Monti in Oberitalien Heilige Berge - Die Sacri Monti in Oberitalien (Italien) D 2011 Stereo 16:9 Merken Der englische Schriftsteller Samuel Butler wunderte sich Ende des 19. Jahrhunderts, wie die Schätze der Sacri Monti der Aufmerksamkeit der vielen Italienreisenden so gründlich entgehen konnten. Seither hat sich daran trotz des UNESCO-Welterbestatus nicht viel geändert. Die neun Heiligen Berge - acht im Piemont, einer in der Lombardei - sind Pilgerstätten, die an die Stelle des verlorenen Jerusalem treten sollten. "Ein neues Jerusalem", so steht es denn auch über dem Tor zu dem ältesten und bedeutendsten der Sacri Monti in Varallo am Fuße der Westalpen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schätze der Welt - Erbe der Menschheit