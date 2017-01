N24 Doku 20:15 bis 21:10 Magazin Welt der Wunder Die Erforschung neuer Welten: Wie arbeitet ein Höhlentaucher unter Wasser? Die Erforschung neuer Welten: Wie arbeitet ein Höhlentaucher unter Wasser? D 2015 Merken Höhlentauchen ist 130-mal gefährlicher als normales Tauchen. Trotzdem wagen sich Menschen ins Innere der kilometerlangen Höhlensysteme, zu Plätzen, an denen noch nie zu vor jemand gewesen ist. "Welt der Wunder" begleitet Höhlentaucher bei ihrer faszinierenden Arbeit. Außerdem: Alt gegen Jung - wer gewinnt die Bobby-Car-Challenge? Schröpfen und Aderlass - was sollte im Mittelalter gegen Krankheiten helfen? Und: Paddler gegen Ruderer - wer macht bei dieser Regatta das Rennen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder