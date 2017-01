SWR 22:00 bis 22:15 Kinderserie Zombriella Geschichten von überall EU 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken So wie dem achtjährigen Miko (Valentin Wessely) ist es wohl jedem Kind schon einmal ergangen: Mitten in der Nacht wird man plötzlich von einem bösen Alptraum aufgeweckt, nur um dann so schnell wie möglich unter Mamas Bettdecke zu fliehen, denn hier ist man vor den Monstern und Ungeheuern aus seinen Träumen sicher. In Mikos Albträumen sind es Zombies, die ziellos durch die Gegend stolpern, unverständliches Zeug brüllen und ihm jede Nacht aufs Neue bedrohlich nahekommen. Insbesondere die kleine Zombriella (Emelie Harbrecht) hat es auf den Jungen abgesehen. Früher oder später muss Miko sich den Ängsten seiner Albträume stellen, nicht zuletzt, um auch seinem älteren Bruder Steve (Jannis Schmidt), der ihn regelmäßig als "Angsthase" verspottet, zu beweisen, was wirklich in ihm steckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valentin Wessely (Miko) Emelie Harbrecht (Zombriella) Jannis Schmidt (Steve) Originaltitel: Troubleshooters Regie: Benjamin Gutsche Drehbuch: Benjamin Gutsche