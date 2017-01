Pro7 MAXX 06:05 bis 07:05 Dokumentation Life Below Zero - Überleben in Alaska Wolfsspuren USA 2013 2017-01-12 08:40 16:9 HDTV Merken "Life Below Zero" begleitet vier Haushalte in Alaska bei ihrem harten Kampf, den langen, dunklen und eiskalten Winter zu meistern. Manche von ihnen sind einsame Wölfe, andere haben ihre Familien um sich. Eines haben sie jedoch gemeinsam: Ob Schneestürme, gefährliche Raubtiere, menschenfeindliches Terrain oder stark begrenzte Ressourcen - jeder von ihnen muss kräftezehrende Widerstände überwinden, um der Wildnis zu trotzen und bis zum Frühling zu überleben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sue Aikens (Herself) Andy Bassich (Himself) Agnes Hailstone (Herself) Chip Hailstone (Himself) Kate Rorke-Bassich (Herself) Erik Salitan (Himself) Originaltitel: Life Below Zero Altersempfehlung: ab 12