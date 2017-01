ONE 20:15 bis 21:45 Krimi Mörderisches Tal - Pregau: Die Lügen D, A 2016 2017-01-11 00:15 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken In Pregau gehen die Dinge bereits zwei Tage nach Rosas Unfalltod wieder ihren gewohnten Gang. Die Hartmanns kämpfen unter der Führung von Patriarch Johann (Wolfgang Böck) mit allen Mitteln für ihre Geschäftsinteressen, die sie durch den aufstrebenden Vizebürgermeister (Harald Schrott) und den Pfarrer (Thomas Stipsits), zwei Neue in der Stadt, bedroht sehen. Jeder aus dem Clan bekommt seine Aufgabe - selbst die trauernde Edith (Patricia Aulitzky), die gerade ihre Tochter verloren hat. Um offene Fragen zum Unfallgeschehen soll sich nicht mehr Inspektor Hannes Bucher (Maximilian Brückner) kümmern. Ausgerechnet sein Kollege Matthias (Robert Palfrader), der ihn bereits verdächtigt, übernimmt den Fall. Auf eigene Faust ermittelt der rachsüchtige Halbbruder der Toten: Sebastian (Thomas Schubert) prügelt aus dem potenziellen Zeugen Max Dirrmeyer (Armin Rohde) heraus, was dieser in der Unglücksnacht beobachtet hat. Keine Ruhe findet Hannes wegen der DNA-Spuren an Rosas Kleid, die zu ihm führen. Und auch zu Hause braut sich Unheil zusammen: Während Buchers Frau Maria (Ursula Strauss) fremdgeht, beschleicht Tochter Sandra (Antonia Jung) eine böse Vorahnung... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maximilian Brückner (Hannes Bucher) Ursula Strauss (Maria Bucher) Patricia Aulitzky (Edith Rieder) Armin Rohde (Max Dirrmeyer) Thomas Schubert (Sebastian) Wolfgang Böck (Johann Hartmann) Karl Fischer (Elias Hartmann) Originaltitel: Mörderisches Tal - Pregau Regie: Nils Willbrandt Drehbuch: Nils Willbrandt Kamera: Peter Nix Musik: Stefan Will