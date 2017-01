ONE 06:20 bis 06:50 Magazin Check-in Ein Wintertag auf der Zugspitze D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Check-in Moderatorin Nicole Frölich erkundet die vielfältigen Attraktionen auf Deutschlands höchstem Gipfel. Dazu zählen natürlich das Skifahren auf dem Zugspitzplatt, eine Stärkung im Berggasthof Sonnalpin und eine Übernachtung im Iglu. Beim Gespräch mit einem Meteorologen der Wetterwarte erfährt sie auch, dass der fortschreitende Rückgang des Gletschers Auswirkungen auf den Skibetrieb haben wird. Außerdem in der Sendung: Hintergründiges zum Weissbier, dem bayerischen Nationalgetränk, ein Zuschauervideo aus dem Chabarowsk (Russland) und ein Abstecher mit dem Globetrotter Steve Hänisch nach Neufundland (Kanada). In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Check-in