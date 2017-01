RTL II 22:20 bis 00:00 Horrorfilm School Of the Living Dead - Nachsitzen mit Zombies USA 2012 Nach einer Vorlage von Rob Rinow 2017-01-08 03:45 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Schul-Nerd Eddie wird zum ersten Mal in seinem Leben zum Nachsitzen verdonnert. Dumm nur, dass er nicht alleine ist, sondern gemeinsam mit einer Gruppe von Jugendlichen die Schulbank drücken muss. Eddie, der Möchtegern-Soldat Brad, seine Flamme und gleichzeitig Cheerleaderin Janet, Gothik-Girl Willow, Kiffer Ash und Sportler Mark haben alle nicht viel gemeinsam, außer dass sie den Strafunterricht hinter sich bringen müssen. Doch damit nicht genug: Während die Teenies ihre Aufgaben machen, bricht plötzliche eine Zombie-Apokalypse aus. Nach und nach verwandeln sich immer mehr Mitschüler in Untote. Um zu überleben bleibt der Gruppe nur eins: Sie müssen sich zusammentun und ihren bissigen Mitschülern entkommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jacob Zachar (Eddie) Alexa Nikolas (Willow) Christa B. Allen (Janet) Jayson Blair (Brad) Justin Chon (Ash) Max Adler (Jimmy) Joseph Porter (Mark) Originaltitel: Detention of the Dead Regie: Alex Craig Mann Drehbuch: Alex Craig Mann Kamera: Noah Rosenthal Musik: Cody Westheimer Altersempfehlung: ab 16