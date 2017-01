RBB 20:15 bis 21:00 Show Wer weiß denn sowas? D 2016 HDTV Merken Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel im Sommer 2015 ist "Wer weiß denn sowas?" mit den Rätselmeistern Bernhard Hoëcker und Elton zurück. Die beiden stellen sich erneut den unglaublichen, amüsanten und überraschenden Fragen von Moderator Kai Pflaume. Sie spielen im Team mit jeweils einem prominenten Studiogast - in der ersten Woche u.a. Henry Maske, Axel Prahl oder Francis Fulton-Smith -, denn es gilt, richtige Antworten auf skurrile und knifflige Fragen aus Wissenschaft, Tierwelt und dem täglichen Leben zu finden. Beide Teams spielen um Bares für ihre Unterstützer. Zu Beginn des Wissensspiels müssen sich die Zuschauer im Studio entscheiden: Setzen sie sich auf die Seite von Superhirn Bernhard Hoëcker oder von Quizmaster Elton? Moderator Kai Pflaume sorgt für eine ausgeglichene Balance zwischen den Teamkapitänen, die zuweilen hoch emotional werden können. Spannende 45 Minuten zum Mitraten und Mitlachen erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer ab dem 29. März 2016 immer um 18:00 Uhr im Ersten. Schon direkt nach Staffelbeginn, am Samstag, 2. April 2016, gibt es eine Ausgabe von "Wer weiß denn sowas XXL" um 20:15 Uhr im Ersten. "Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kai Pflaume Gäste: Gäste: Francis Fulton-Smith, Axel Prahl Originaltitel: Wer weiß denn sowas?