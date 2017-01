kabel eins 22:15 bis 00:10 Magazin Abenteuer Leben am Sonntag Ein amerikanischer Bierbrauer in Berlin D 2017 16:9 HDTV Merken Greg Koch ist einer der erfolgreichsten Geschäftsmänner in der Craft-Bier-Szene der USA. etzt macht sich der sympathische Bier-Fan auf, um unsere deutsche Bier-Szene zu revolutionieren. Er und seine Braumeister pfeifen auf das deutsche Reinheitsgebot. Sie benutzten auch nur Wasser, Hopfen, Hefe, Malz. Davon allerdings sehr viel mehr als sonst üblich. Außerdem experimentieren sie mit Gewürzen, Früchten und Schokolade. Greg Koch ist einer der erfolgreichsten Geschäftsmänner in der Craft-Bier-Szene der USA. Seine Brauerei gehört zu den Top 10. Jetzt macht sich der sympathische Bier-Fan auf, um unsere deutsche Bier-Szene zu revolutionieren. Denn: Greg und seine Braumeister pfeifen auf das deutsche Reinheitsgebot. Völlig überholt und rückständig - sagt er. Nicht, weil sie Bier mit künstlichen Zusätzen brauen - ganz im Gegenteil: Greg und seine Meister benutzten auch nur Wasser, Hopfen, Hefe, Malz. Davon allerdings sehr viel mehr als sonst üblich. Außerdem experimentieren sie mit Gewürzen und Früchten: Eine ihrer beliebtesten Biersorten enthält Schokolade! Ob das auch uns Deutschen schmeckt? In Berlin investiert Greg Kochs Brauerei 30 Millionen Euro in eine neue Europa-Zentrale: Hier soll bald amerikanisches Bier in großen Mengen fließen. Außerdem soll ein Gastronomiebereich mit Platz für 1000 Gäste, Berliner und Touristen anlocken. Doch damit ist noch nicht Schluss: Von Berlin aus wollen die amerikanischen Craft-Bierbrauer die gesamte deutsche Bier Welt erobern. "Abenteuer Leben am Sonntag" begleitet die US-Bierbrauer über ein Jahr lang beim Bau ihrer neuen Brauwelt in einem ehemaligen Gaswerk am Rande Berlins. Ein langer und mühsamer Weg - denn vor dem Erfolg kommen deutsche Gründlichkeit und Bürokratie! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tommy Scheel Originaltitel: Abenteuer Leben am Sonntag