Super RTL 06:30 bis 06:40 Trickserie Bob der Baumeister Buddel und Bella GB 2016 Stereo HDTV Live TV Merken Im Bauheimer Zoo wird um das Gehege der Elefantendame Bella ein neuer Zaun aus Holzstämmen gebaut. Während Bob und sein Team eine Pause einlegen, bringt die Tierpflegerin Jenny Bella zurück ins Gehege. Doch dort ist sie nicht alleine! Denn Buddel hat sich dort versteckt, um Baggi einen Streich zu spielen. Als Bella Buddel entdeckt, erschreckt sie sich so sehr, dass sie kaum noch zu beruhigen ist. Nun muss Buddel sich schnell etwas einfallen lassen, denn der Zaun muss fertig werden, bevor Tierärztin Tina ihn begutachtet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bob the Builder