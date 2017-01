History 22:10 bis 22:35 Dokumentation Wigald & Fritz - Die Geschichtsjäger Das Nazi-Eliteinternat D 2016 Stereo 16:9 Merken Ausgerüstet mit Landkarte, Kamera, Rucksack und jeder Menge Neugier erkunden Hobbyforscher und Outdoor-Experte Wigald Boning und Urban Explorer sowie YouTuber Fritz Meinecke geheimnisumwobene, vergessene und verlassene Orte. Die erste Folge führt die geschichtsbegeisterten Hobbyforscher in die ehemalige nationalpolitische Erziehungsanstalt (Napola) in Ballenstedt im Harz. Anfangs als nationalsozialistische Ausleseschule genutzt, wurde sie später zur SED-Parteiinternat. Bei ihren Erkundungen streifen Wigald und Fritz durch die alten Mauern und treffen auch auf zwei Zeitzeugen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wigald & Fritz - Die Geschichtsjäger Altersempfehlung: ab 12