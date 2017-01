History 20:15 bis 21:10 Dokumentation Mythen der Geschichte Die Gebeine König Artus' GB, AUS 2013 Stereo 16:9 Merken Anfang des 20. Jahrhunderts war sich der englische Architekt Frederick Bligh Bond sicher, dass der legendäre König Artus tatsächlich existiert hat und in einer Abtei in Glastonbury begraben ist. Als die Kirche jedoch herausfand, dass Bond in spiritistischen Sitzungen Kontakt zu toten Mönchen aufgenommen hatte, die ihm dabei angeblich den Ort des Grabs verraten hatten, ließ sie seine Grabungen abbrechen. Erst Jahrzehnte später entdeckte der Archäologe Ralegh Radford in eben jener Abtei ein bislang unbekanntes Grab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Myth Hunters Altersempfehlung: ab 12