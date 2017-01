National Geographic Wildlife 22:35 bis 23:25 Dokumentation Deadly Instincts Angst GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken In der Wildnis sind Bedrohungen allgegenwärtig und unausweichlich. Tagtäglich werden Tiere vor die Wahl gestellt: Angriff oder Flucht. Ob es klüger ist, sich dem Gegner zu stellen oder schnellstmöglich das Weite zu suchen, muss allerdings von Fall zu Fall entschieden werden. Oft geschieht dies in einem Bruchteil von Sekunden. "Deadly Instincts" zeigt, wie unterschiedliche Tiere sich in Gefahrensituationen verhalten und welche Rolle der Faktor Angst dabei spielt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadly Instincts