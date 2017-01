Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Lautloser Feind USA 2002 Stereo 16:9 Merken Ein unbekanntes Raumschiff nähert sich der Enterprise mit so hoher Geschwindigkeit, dass es beinahe zum Zusammenstoß kommt. Kurz darauf ist das fremde Schiff wie vom Erdboden verschwunden. Da Captain Archer (Scott Bakula) fürchtet, die Enterprise könne von Aliens angegriffen werden, will er das Schiff auf der Erde gründlich überholen und mit modernsten Waffen ausrüsten lassen. Doch das fremde Raumschiff kommt ihnen zuvor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Captain Jonathan Archer) John Billingsley (Dr. Phlox) Jolene Blalock (Sub-Commander T'Pol) Dominic Keating (Lieutenant Malcolm Reed) Anthony Montgomery (Ensign Travis Mayweather) Linda Park (Ensign Hoshi Sato) Connor Trinneer (Commander Charles 'Trip' Tucker III) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: Winrich Kolbe Drehbuch: André Bormanis Kamera: Marvin V. Rush, Marvin Rush Musik: Diane Warren Altersempfehlung: ab 12